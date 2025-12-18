Представители стран-членов Европейского союза и Европарламент в четверг утром достигли соглашения о новых правилах, которые позволят государствам-членам депортировать соискателей убежища в "безопасные третьи страны", пишет LETA со ссылкой на DPA.

Согласно договорённости, соискателя убежища можно будет отправить в страну за пределами ЕС, признанную безопасной, даже если у этого человека не было предварительной связи с данной страной. Это возможно, например, в случае, если между страной ЕС и третьей страной существует соответствующее соглашение.

Ранее требовалось, чтобы у соискателя убежища были тесные связи с этой страной — например, семейные узы или длительное пребывание там в прошлом.

Теперь соискателей убежища можно будет депортировать и в такие страны, которые они никогда не посещали и с которыми у них нет ни семейных, ни культурных, ни других связей. Однако в случае с несовершеннолетними, находящимися без сопровождения, сохраняется требуемое условие наличия связи с третьей страной, в которую их планируется депортировать — этот пункт по-прежнему обязателен.

Прежде чем это соглашение вступит в силу, его ещё необходимо официально утвердить, но это считается формальностью, поскольку стороны уже достигли компромисса.

Европарламент открыл путь к переговорам в среду, когда правое большинство депутатов проголосовало за их проведение. Основную поддержку обеспечили центристски-правые и представители правого крыла.

Вопрос о личной или юридической связи с третьей страной уже обсуждался в прошлом году в рамках переговоров о реформировании Общей европейской системы предоставления убежища (CEAS). Тогда было решено, что такое требование останется обязательным, но его пересмотр возможен спустя определённое время.

"Тысячи мигрантов тонут в Средиземном море или становятся жертвами эксплуатации со стороны торговцев людьми, наживающихся на их беде, — заявил министр иммиграции Дании Расмус Стоклунд. — Важно, чтобы мы боролись с факторами, способствующими поддержанию этой нездоровой и бесчеловечной системы".