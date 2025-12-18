В Финляндии из-за налоговой задолженности арестована вилла российского миллиардера Бориса Ротенберга в Ханко, сообщает общественная телерадиокомпания Yle, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

Юридический представитель предпринимателя заявил, что вопрос по вилле "рассматривается" и недвижимость будет возвращена.

Это не первый объект Ротенберга, арестованный в Финляндии. В отношении Ротенберга действуют санкции Европейского союза (ЕС), из-за которых предприниматель не может переводить средства на счета в финских банках. Ранее был арестован принадлежащий компании миллиардера коммерческий объект в столице страны из-за задолженности по коммунальным платежам в размере 27 000 евро.

Yle отмечает, что активы Ротенберга в Финляндии были конфискованы ещё в 2022 году после введения санкций, однако эта процедура не позволяет предпринимать какие-либо действия с имуществом, и оно фактически остаётся замороженным.

Принудительный арест имущества должника позволяет продать недвижимость и направить вырученные средства на погашение долгов. Yle сообщает, что Бюро по взысканию долгов уже ранее продало один из коммерческих объектов Ротенберга.

Борис Ротенберг переехал в Финляндию в 1991 году вместе с женой, которая участвовала в программе репатриации. В 1998 году он вернулся в Санкт-Петербург. В начале 2000-х годов Ротенберг получил гражданство Финляндии.

Ранее СМИ сообщали, что гражданство он, возможно, получил без согласования с полицией. По информации, имеющейся в распоряжении Yle, присвоение гражданства Ротенбергу не было одобрено контрразведывательным отделом Службы безопасности.

Борис Ротенберг и его брат Аркадий лично знакомы с главой РФ Владимиром Путиным.