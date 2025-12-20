Кая Каллас признала, что распространяла ложные утверждения 9 7492

В мире
Дата публикации: 20.12.2025
LETA
Изображение к статье: Кая Каллас признала, что распространяла ложные утверждения
ФОТО: LETA

Заместитель председателя Европейской комиссии, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала в социальных сетях, что ранее опубликовала ложные утверждения о депутате Рийгикогу Варро Вооглайде.

«Я, Кая Каллас, в своей публикации от 17.02.2022 привела неверные фактические утверждения, будто бы на организованном Варро Вооглайдом и фондом "В защиту семьи и традиции" (SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks) митинге на Тоомпеа было совершено нападение на эстонскую полицию, а также будто бы Варро Вооглайд и EKRE организовали 23.10.2021 митинг на площади Вабадузе. Указанные утверждения не соответствуют действительности», – написала Кая Каллас в пятницу вечером в своем посте в Facebook.

В середине декабря Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу Каллас, и таким образом вступило в силу решение окружного суда. Согласно ему, премьер-министр должна была опровергнуть в своем аккаунте в соцсети утверждения о нападении на полицию во время митинга, организованного Вооглайдом и SAPTK.

Еще в ноябре прошлого года Харьюский уездный суд постановил, что Кая Каллас обязана опровергнуть ложные утверждения.

Согласно решению суда, ни на одном из митингов, организованных истцами – Вооглайдом и SAPTK, – нападений на эстонскую полицию никогда не совершалось, поэтому утверждения Каллас об обратном безосновательны.

Каллас также должна была опровергнуть ложное утверждение, касающееся круга организаторов митинга, который прошел 23 октября 2021 года в Таллинне на площади Вабадузе.

Каллас опубликовала эти утверждения 17 февраля 2022 года в социальной сети Facebook на своем публичном профиле, занимая в то время пост премьер-министра Эстонской Республики.

Варро Вооглайд написал в своем посте в Facebook, что Кая Каллас выполнила предписание суда – опубликовала пост в требуемой формулировке, признав тем самым, что распространяла клевету в его адрес и в адрес SAPTK.

Вооглайд отмечает, что теперь тот же суд должен решить, придется ли ему «в наказание» за обращение в суд для защиты своих прав заплатить Кае Каллас около 7000–8000 евро или немного меньше.

«Короче говоря, я никому не советую обращаться в суд для защиты своих прав в Эстонии, особенно против премьер-министра из Партии реформ. Да здравствует Эстония — истинно правовое государство!» – пишет Вооглайд.

#Эстония #митинг #социальные сети #Кая Каллас #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
