Министерство обороны России получило одобрение правительства РФ на расторжение 10 соглашений о военном сотрудничестве и одного соответствующего меморандума, которые Россия заключила с рядом европейских стран в период с 1992 по 2002 год. Распоряжение об этом было опубликовано в пятницу, 19 декабря, на официальном российском портале правовой информации.

В списке договоров, которые может расторгнуть Минобороны РФ , значатся соглашения о "сотрудничестве в военной области" с такими странами как Германия, Польша, Румыния, Дания, Норвегия, Нидерланды, Хорватия, Бельгия и Чехия, а также меморандум, заключенный министерствами обороны РФ, Великобритании и Северной Ирландии.

Расторгаемые соглашения были частью правовой базы, которая регулировала двустороннее военное взаимодействие между подписантами, установленное после распада Советского Союза, отмечают СМИ.

Россия ранее прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ

В июле 2025 года МИД России заявил о прекращении действия соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Германией, заключенного в 1996 году. В ведомстве объясняли такой шаг Москвы тем, что соглашение "утратило смысл и практическое значение" и "абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений".

Во всем этом российский МИД обвинил ФРГ, посвятив часть своего официального заявления оскорблениям немецкой стороны. По мнению российских дипломатов, правительство ФРГ "целенаправленно идеологически обрабатывает население Германии в антироссийском ключе", следует "все более агрессивным милитаристским устремлениям", а Берлин якобы "распирает от непомерных внешнеполитических амбиций".

В Германии эти заявления Москвы не комментировали.

От ДСНВ до утилизации плутония: Россия продолжает разрывать международные договоры

С начала полномасштабного вторжения в Украину и возникшей вследствие этого напряженности в отношениях со странами Запада РФ вышла из десятков международных договоренностей, затрагивающих вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

Одним из последних таких было соглашение между РФ и США об утилизации плутония , которое среди прочего запрещало использовать этот элемент для создания ядерного оружия. При этом де-факто РФ приостановила действие документа еще в 2016 году, обосновав это "резким ухудшением отношений" между Москвой и Вашингтоном. В ответ на возобновление действия соглашения Кремль требовал снять с РФ санкции, введенные на фоне агрессии страны против Украины.

Российские власти также пытаются добиться от США обязательств не создавать стратегическое наступательное вооружение, которые регулировались договором СНВ-3, заключенным в 2010 году. В противном случае Москва грозится официально денонсировать соглашение.

Также в апреле 2025 года Кабмин РФ денонсировал соглашение с Норвегией, Швецией и Финляндией о сотрудничестве в Баренцевом море и Евроарктическом регионе. Россия возлагает ответственность за прекращение партнерства на западные страны.

DW