Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Западный христианский мир отмечает сочельник 0 379

В мире
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Западный христианский мир отмечает сочельник
ФОТО: Unsplash

Сегодня вечером в Западной христианской церкви празднование Рождества Христова начинается с сочельника, пишет ЛЕТА.

Истинная дата рождения Христа неизвестна — в евангелиях упоминается лишь сам факт рождения Иисуса. В Египте в III веке день рождения Иисуса Христа отмечали 25 марта. Также в других восточных странах этот день связывали с весенним солнцестоянием.

В Риме 25 декабря как день рождения Христа начали праздновать примерно в 336 году. Император Марк Аврелий в 274 году провозгласил 25 декабря государственным праздником в честь рождения "непобедимого солнечного бога", стремясь тем самым укрепить языческое государство.

Чтобы ослабить влияние язычества, христиане начали отмечать 25 декабря как день рождения Иисуса Христа, тем самым провозглашая, что Христос — это "свет мира" и "солнце правды". Из Рима эта традиция быстро распространилась в Африке, Испании, Северной Италии и Галлии.

Сегодня вечером в христианских приходах Латвии проходят праздничные богослужения.

В рождественской литургии есть месса бдения, которую в католических церквях проводят вечером 24 декабря, в канун Рождества. "Vigilare" означает "бодрствовать". В древности перед великими праздниками молились, постились и каялись всю ночь. Таким постным днем был и 24 декабря. В наши дни пост в этот день отменен.

Следующие за Рождеством семь дней называются рождественской октавой. В эти дни молитвы Святой Мессы посвящены событию Рождества. В воскресенье после Рождества отмечается праздник Святого Семейства.

Читайте нас также:
#история #церковь #рождество #религия #культура #традиции #праздники #христианство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео