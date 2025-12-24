Истинная дата рождения Христа неизвестна — в евангелиях упоминается лишь сам факт рождения Иисуса. В Египте в III веке день рождения Иисуса Христа отмечали 25 марта. Также в других восточных странах этот день связывали с весенним солнцестоянием.

В Риме 25 декабря как день рождения Христа начали праздновать примерно в 336 году. Император Марк Аврелий в 274 году провозгласил 25 декабря государственным праздником в честь рождения "непобедимого солнечного бога", стремясь тем самым укрепить языческое государство.

Чтобы ослабить влияние язычества, христиане начали отмечать 25 декабря как день рождения Иисуса Христа, тем самым провозглашая, что Христос — это "свет мира" и "солнце правды". Из Рима эта традиция быстро распространилась в Африке, Испании, Северной Италии и Галлии.

Сегодня вечером в христианских приходах Латвии проходят праздничные богослужения.

В рождественской литургии есть месса бдения, которую в католических церквях проводят вечером 24 декабря, в канун Рождества. "Vigilare" означает "бодрствовать". В древности перед великими праздниками молились, постились и каялись всю ночь. Таким постным днем был и 24 декабря. В наши дни пост в этот день отменен.

Следующие за Рождеством семь дней называются рождественской октавой. В эти дни молитвы Святой Мессы посвящены событию Рождества. В воскресенье после Рождества отмечается праздник Святого Семейства.