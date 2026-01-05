«Президент [США Дональд] Трамп не допустит угроз нашей безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что законодатели США хотят создать в Госдепе отдел, который будет заниматься противодействием «российскому влиянию». Конгрессмены хотят обязать госсекретаря создать подразделение, которое будет «противодействовать влиянию России на суверенные страны и другим действиям России» в странах, являющихся союзниками или партнерами Вашингтона.