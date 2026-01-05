Baltijas balss logotype
Совершено нападение на дом вице-президента США 1 1210

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Совершено нападение на дом вице-президента США
ФОТО: Global Look Press

CNN: совершено нападение на дом вице-президента США Вэнса.

Совершено нападение на дом вице-президента США Джей Ди Вэнса в его родном штате Огайо, в результате которого в здании были повреждены окна. Об этом сообщает телеканал CNN.

«На фотографиях, опубликованных местными СМИ, были видны повреждения окон дома. Представитель Секретной службы заявил, что взрослый мужчина, личность которого не установлена, был задержан за причинение имущественного ущерба, включая разбитие окон на фасаде частного дома, имеющего отношение к [Джей Ди] Вэнсу», — отмечает телеканал.

Уточняется, что Вэнса и его семьи не было дома на момент инцидента.

23 декабря телеканал NBC сообщил, что большинство участников ежегодной конференции консерваторов США AmericaFest поддержали американского вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата от республиканцев на следующих выборах. Согласно результатам опроса, 84 процента опрошенных участников конференции поддерживают Вэнса как преемника президента США Дональда Трампа на следующих выборах. Вице-президент также получил публичную поддержку от Эрики Кирк.

#выборы #США #конференция #нападение #политика
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    5-го января

    И этот отправится к фальшивой стене плача?😀 Там же других нет,похоже...

    4
    3

