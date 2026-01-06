Baltijas balss logotype
США предупредили Европу о последствиях войны с Россией 2 2000

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
ФОТО: Youtube

Европе пришло время задуматься о последствиях своей политики в отношении Москвы. Об этом заявил журнал The American Conservative (AC).

«Если Евросоюз и впрямь хочет развязать полномасштабную войну с Россией, он должен осознавать последствия таких шагов», — отмечается в публикации. Журналисты предупредили элиты Западной Европы, что их население не поддерживает намерение демонстрировать жесткость и эскалировать конфликт с Россией.

Опрос исследовательского центра Pew Research Center показал, что абсолютное большинство жителей стран ЕС не собираются брать в руки оружие, если кто-то нападет на их соседа. Они откровенно признались, что будут ждать, пока все возможные проблемы решит «американская кавалерия».

#США #война #Европа #Россия #политика #опрос
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    6-го января

    Тут бывший президент России Медведев,видимо не понимая ,что говорит по какой то причине,сдал Главковерха невзначай,заявив,что если бы Россия и США заключили договор безопасности ,то никакого СВО бы не было... И что то я не догнал-тогда б и не было бы никакой защиты Донбасса,как понимаю?! И то,что Путин лепечет про защиту русского мира-это все фигня? Димон,жги ещё..😀😀😀

    5
    25
  • 010725
    010725
    Aleks
    6-го января

    Был бы договор, не было бы нападения. В отсутствие нападения и защита не нужна.

    19
    1

