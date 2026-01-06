Европе пришло время задуматься о последствиях своей политики в отношении Москвы. Об этом заявил журнал The American Conservative (AC).

«Если Евросоюз и впрямь хочет развязать полномасштабную войну с Россией, он должен осознавать последствия таких шагов», — отмечается в публикации. Журналисты предупредили элиты Западной Европы, что их население не поддерживает намерение демонстрировать жесткость и эскалировать конфликт с Россией.

Опрос исследовательского центра Pew Research Center показал, что абсолютное большинство жителей стран ЕС не собираются брать в руки оружие, если кто-то нападет на их соседа. Они откровенно признались, что будут ждать, пока все возможные проблемы решит «американская кавалерия».

Читайте: Украина показывает «высший класс», а Россия только надувает щёки - учёный из Москвы