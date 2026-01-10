Baltijas balss logotype
В Гренландии жестко ответили Трампу из-за призывов присоединить остров к США

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Гренландии жестко ответили Трампу из-за призывов присоединить остров к США
ФОТО: Global Look Press

В Гренландии лидеры партий ответили на призывы Трампа присоединить остров к США.

В Гренландии лидеры пяти политических партий ответили главе Белого дома Дональду Трампу из-за призывов присоединить территории к США, потребовав прекратить неуважительное отношение к острову и его жителям.

Совместное заявление сделали представители партии «Демократы» Йенс Фредерик Нильсен, партии «Маяк» Пеле Бруберг, партии «Народное сообщество» Муте Эгеде, партии «Вперед» Алека Хаммонд и партии «Солидарность» Аккалу Еримиассен.

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами. Как лидеры гренландских партий, мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше желание, чтобы пренебрежительное отношение Соединенных Штатов к нашей земле прекратилось», — говорится в их совместном заявлении.

В тексте обращения также подчеркнуто, что Гренландия при этом намерена продолжать сотрудничество как с Соединенными Штатами, так и с западными странами.

#США #Дональд Трамп #геополитика #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео