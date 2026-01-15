Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неужели грозит оккупация? Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме 0 843

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Неужели грозит оккупация? Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Гренландии Моцфельдт расплакалась после встречи в Белом доме.

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме. Об этом передает радиостанция KNR.

«После встречи, за которой весь день внимательно следили СМИ со всего мира, Вивиан Моцфельдт и [глава МИД Дании] Ларс Лёкке Расмуссен провели пресс-конференцию в посольстве Дании в США. Сразу после этого Моцфельдт вышла в прямой эфир на радио KNR — и здесь эмоции этого обычно опытного и сдержанного политика выплеснулись наружу», — сообщается в материале.

Моцфельдт рассказала, что последние несколько дней «были тяжелыми», представители Гренландии и Дании готовились к встрече с американцами, однако давление с их стороны только усилилось.

Ранее сообщалось, что Расмуссен после завершения встречи в Белом доме по Гренландии быстрым шагом направился к автомобилю делегации и закурил. Корреспонденты телеканала TV2 добавили, что дипломат также предложил Мотцфельдт сигарету.

Читайте нас также:
#США #Дания #дипломатия #радио #Гренландия #эмоции #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шрёдер отказался передать документы о беседах с Путиным
Изображение к статье: Равнение на флаг у них в крови. Иконка видео
Изображение к статье: Незаменимый транспорт для путешествий по снегу и льду. Иконка видео
Изображение к статье: Генсек ООН: мировые лидеры «обрекают международное сотрудничество на гибель»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео