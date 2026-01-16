Baltijas balss logotype
Удивлены? Назван первый покупатель венесуэльской нефти у США

В мире
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удивлены? Назван первый покупатель венесуэльской нефти у США
ФОТО: Global Look Press

Первым покупателем венесуэльской нефти у США стала компания спонсора Трампа.

Первая партия венесуэльской нефти у США досталась компании крупного спонсора президента Дональда Трампа. Первого покупателя назвала Financial Times (FT).

15 января стало известно, что Соединенные Штаты продали первую партию нефти из Венесуэлы на общую сумму в 500 миллионов долларов. По данным Semafor, средства хранятся на нескольких банковских счетах. Все они находятся под контролем американской администрации, но для основного счета выбрали Катар, так как он является нейтральной площадкой — там отсутствует риск изъятия средств.

Покупателем стала трейдинговая компания Vitol, ее старший трейдер Джон Эддисон пожертвовал политическим комитетам, поддерживающим Трампа около шести миллионов долларов. Контракт на покупку венесуэльской нефти оценивается в 250 миллионов долларов. Оставшееся сырье приобрел крупный трейдер Trafigura. В Минэнерго США объяснили выбор этих компаний тем, что оказались готовы оперативно провести первые платежи за нефть.

#США #санкции #торговля #финансы #Венесуэла #политика
Оставить комментарий

