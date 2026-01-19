В понедельник в швейцарском горнолыжном курорте Давос начинается ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ), в котором примет участие и президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет ЛЕТА.

В центре внимания ВЭФ в этом году, по всей видимости, окажется президент США Дональд Трамп, который накануне вызвал очередное геополитическое потрясение, пригрозив ввести дополнительные пошлины на импорт из ряда европейских стран, если те воспротивятся его плану взять под контроль Гренландию.

В кулуарах форума также может состояться его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В этом году форум соберёт около 3000 представителей мировой политической, экономической, общественной и научной элиты. Ожидается, что в среду днём с речью к ним обратится Трамп.

Это будет уже четвёртое участие Трампа в ВЭФ и третий раз, когда он принимает участие в статусе президента США.

Его будет сопровождать делегация высокопоставленных чиновников, в состав которой войдут госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бесент, министр торговли Ховард Латник, а также специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

В целом в Давосе ожидается около 400 гостей, которым в соответствии с международным правом полагается особая охрана, включая 64 глав государств и правительств.

Зеленский надеется на встречу с Трампом в кулуарах форума, чтобы подписать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности, однако пока неясно, состоится ли эта встреча.

Белый дом сообщил агентству AFP, что на данный момент никакие двусторонние встречи в Давосе не запланированы.

В то же время сообщается, что Трамп рассматривает возможность провести в Давосе первое заседание так называемого Совета мира по Газе.

У Ринкевича в ходе форума запланировано участие в нескольких дискуссиях, встречи с руководителями зарубежных и международных организаций, а также представителями бизнеса. Предусмотрено также несколько интервью международным СМИ.