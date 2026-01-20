Baltijas balss logotype
Трамп пояснил, почему его стране «придется владеть» Гренландией 0 852

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп пояснил, почему его стране «придется владеть» Гренландией
ФОТО: пресс-фото

Президент США заявил, что его стране "придется владеть" Гренландией, поскольку Дания не в состоянии защитить ее. Он сообщил, что обсуждал Гренландию и с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет DW.

США поднимут вопрос о получении контроля над Гренландией в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе . Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп , выступая перед журналистами во Флориде. "Нам придется владеть ею (Гренландией. - Ред.). Они не могут защитить ее, Дания ", - цитирует американского лидера агентство Reuters утром во вторник, 20 января.

"Я знаю лидеров (Дании. - Ред.). Они очень хорошие люди, но они даже не ездят туда (в Гренландию. - Ред.)", - добавил Трамп.

Уточняется, что на форуме в Давосе президент США хотел бы обсудить проблему Гренландии с "вовлеченными сторонами". Ожидается, что Трамп прибудет на ВЭФ в Швейцарии 21 января. В тот же день он должен выступить на форуме с речью.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что США необходимо получить контроль над Гренландией, поскольку, по его данным, в Арктическом регионе усилилась активность российских и китайских подводных лодок.

Обсуждение Трампом Гренландии с Марком Рютте

В тот же день, 20 января, президент США рассказал, что обсудил тему Гренландии по телефону с генсеком НАТО Марком Рютте. "Гренландия необходима для национальной и мировой безопасности. Пути назад быть не может - с этим согласны все!" - написал он в этой связи в своей соцсети Truth Social.

Трамп опубликовал скриншоты сообщений Макрона

Также глава Белого дома поделился в своей соцсети скриншотами сообщений, которые, как утверждается, направил ему президент Франции Эмманюэль Макрон. Последний пишет, что полностью поддерживает курс Трампа по Сирии и считает, что в вопросе Ирана можно совершить "великие вещи", однако не понимает действий Трампа по отношению к Гренландии.

Как следует из поста, Макрон предлагает Трампу встретиться в формате G7 после в Париже после ВЭФ в Давосе вечером 22 января, чтобы обсудить все эти темы. Для общения "на полях" можно было бы пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян", предлагает Макрон.

Как пишет агентство Reuters, источник,близкий к Макрону, подтвердил подлинность обнародованных Трампом сообщений.

DW

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Дания #Гренландия #VEF #Марк Рютте #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
