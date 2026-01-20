Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фон дер Ляйен пригрозила Трампу местью Европы 4 2263

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фон дер Ляйен пригрозила Трампу местью Европы
ФОТО: Global Look Press

Фон дер Ляйен: Ответ ЕС на пошлины США будет непоколебимым, единым и соразмерным. В итоге платить за все придется простым жителям?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала президента США Дональда Трампа за решение ввести пошлины в отношении некоторых стран Европейского союза (ЕС) из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом она заявила на полях, передает Bloomberg.

«ЕС и Соединенные Штаты договорились о торговом соглашении в июле прошлого года. Как в политике, так и в бизнесе, сделка есть сделка. И когда друзья пожимают друг другу руки, это должно что-то значить», — сказала она.

При этом она подчеркнула, что ответ ЕС на введение тарифов будет «непоколебимым, единым и соразмерным», не уточнив, в какой именно форме он последует.

Фон дер Ляйен отметила, что страны Северной Европы располагают достаточными возможностями для обеспечения стабильности и порядка в Арктике. Она также дала понять, что из-за напряженности вокруг Гренландии Евросоюз намерен усилить меры по обеспечению собственной безопасности.

17 января Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда стран Европейского союза в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #торговля #безопасность #Гренландия #Урсула Фон Дер Ляйен #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    20-го января

    Министр финансов США Бассент -У Европы нет никаких рычагов давления на США.

    9
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    20-го января

    Фюрер Фон Швайн на Доню булку крошит...

    14
    2
  • JL
    Janina LV
    20-го января

    В Вашингтоне решили доминировать тарифами, но в Брюсселе доминировать умеют санкциями и стандартами. Американцы хотели силового контакта, но Европа настояла на предварительных ласках.

    18
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го января

    Профессиональная деформация. Ничего кроме промежностей не видит.

    22
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: США задержали ещё один танкер в Карибском море
Изображение к статье: Очередная авария с поездом в Испании: на него обрушилась стена
Изображение к статье: Во время протестов в Иране убиты 4500 человек - активисты
Изображение к статье: Мобильные установки будет трудно засечь неприятелю. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: АЧС не отступает: более 22 тысяч свиней подлежат уничтожению в Вайноде
Бизнес
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: АЧС не отступает: более 22 тысяч свиней подлежат уничтожению в Вайноде
Бизнес
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео