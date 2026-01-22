Граждане Таиланда приехали в Финляндию собирать ягоды на заемные деньги. Многие из них оказались в долгах, так как доходы оказались ниже ожидаемых.

Об этом сообщается в отчёте фонда Kalevi Sorsa.

Исследователи провели интервью с 410 сборщиками ягод, которые приехали из королевства в Юго-Восточной Азии на сбор урожая в Финляндии или Швеции.

Почти все респонденты заявили, что в итоге оказались в долгах после такой поездки. Почти половина из них также потеряла имущество, заложенное в качестве обеспечения долгов.

С 2005 года в Финляндию из Таиланда приехали десятки тысяч сборщиков урожая. Согласно отчёту, скорее всего, за эти годы тысячи из них оказались в долговой ловушке.

Трудоустройство за границей – это коммерческая деятельность в Таиланде.

– Поездка в Финляндию на работу сопряжена с огромным финансовым риском, поскольку чаще всего она требует привлечения заемных средств, – рассказала научный сотрудник Хельсинкского университета Минна Сейккула.

При этом кадровые агентства зазывали сборщиков ягод из бедных сельских районов обещаниями высоких доходов в ЕС. Сборщики урожая работали по 10–20 часов в день без перерыва на протяжении всего сезона. Однако по итогу многие из них остались ни с чем, кроме долгов.

Расходы сезонного работника на поездку в Финляндию составили 5000–6000 евро. В Таиланде логистика и плата за трудоустройство обычно покрываются за счет кредитных средств.

После значительных расходов у сборщиков ягод почти ничего не оставалось, даже если урожай был хорошим.

Опытные сезонные работники подсчитали, что после вычета расходов их доход составлял в лучшем случае около 2000 евро за сезон. Это примерно 700 евро в месяц. Однако, по словам сборщиков, для этого надо собирать более 80 килограммов ягод каждый день в течение трёх месяцев.