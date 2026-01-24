Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай придумал, как сыграть на расколе между США и Европой - Bild 1 800

В мире
Дата публикации: 24.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: Китай придумал, как сыграть на расколе между США и Европой - Bild

Независимые эксперты считают, что Европе и в самом деле следует открыться для сотрудничества с Китаем.

На фоне явного ухудшения американо-европейских отношений Китай спешит воспользоваться возможностью и предложить Европе сотрудничество. Об этом пишет Bild.

Издание отмечает очевидную разницу в тональности выступлений официальных лиц США и Китая в ходе состоявшегося на этой неделе экономического форума в Давосе. В то время как Трамп "яростно критиковал" экономическую, энергетическую и миграционную политику Европы, а также угрожал союзникам новыми таможенными пошлинами, вице-премьер Китая Хэ Лифэн выступил с предложением партнерства.

"Дамы и господа, друзья! Китай – это партнёр, а не соперник! [Его экономика] реформировалась и открылась: мы приветствуем компании со всего мира, желающие с нами сотрудничать", – заявил он.

Экономист Гарвардского университета профессор Кеннет Рогофф в комментарии Bild выразил мнение, что Европе и в самом деле следует пойти на экономическое сближение с Китаем, который является лидером "во многих ключевых отраслях, которые в будущем будут играть неимоверно большую роль". В этом контексте он упомянул в частности производство аккумуляторов и робототехнику.

С ним согласна экономический эксперт из Технического университета Нюрнберга Вероника Гримм. Она указывает на возможности сотрудничества с Китаем в сфере обороны, инфраструктуры, энергетики и здравоохранения. Однако она призывает не менять зависимость от США на зависимость от Китая.

"Европа должна работать по всему миру и амбициозно продвигать дальнейшие торговые соглашения и формы сотрудничества", – считает Гримм.

Трамп отталкивает союзников США

За последний год Трамп успел знатно испортить отношения с Европой постоянными угрозами новых пошлин и самим их введением. Особенно сильный удар по доверию Европы к США нанесли амбиции Трампа присоединить Гренландию к Америке.

Вместе с тем администрация Трампа прямо отказывается от дальнейшего участия в решении стратегических проблем Европы, таких как российская угроза.

Впрочем, точно так же Трамп сигнализирует и о том, что азиатские союзники США тоже больше не могут рассчитывать на помощь заокеанского партнера. Тайвань, Япония и Южная Корея теперь остались сами по себе против Китая его северокорейского миньона.

×
Читайте нас также:
#США #торговля #Европа #экономика #Китай #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео