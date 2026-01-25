Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

России опять повезло. Политолог комментирует 1 884

В мире
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: России опять повезло. Политолог комментирует

Цены на нефть упали, но зато выросли цены на другое полезное ископаемое...

Политолог и политтехнолог Юргис Лиепниекс в социальных сетях поделился своими наблюдениями по поводу ожидающегося финансового успеха России на экспортных рынках - несмотря на падение стоимости нефти.

"Пока мы все радуемся падению цены на российскую нефть, из-за роста цены на золото (около + 75% за последние 12 месяцев) стоимость запасов российского золота выросла на 216 млрд + Россия также добывает золото. Это сумма, приблизившаяся ко всем арестованным на Западе российским деньгам. Конечно, продажа российского золота под санкциями, но с учетом спроса на рынках, например, скорости с какой Китай закупает золото, с дисконтом покупателя найдут. И пока у власти Трамп, очень мало оснований, думаю, полагать, что цена золота может остановиться."

×
Читайте нас также:
#нефть #санкции #экспорт #золото #экономика #Бизнес Россия #Китай #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео