Цены на нефть упали, но зато выросли цены на другое полезное ископаемое...

Политолог и политтехнолог Юргис Лиепниекс в социальных сетях поделился своими наблюдениями по поводу ожидающегося финансового успеха России на экспортных рынках - несмотря на падение стоимости нефти.

"Пока мы все радуемся падению цены на российскую нефть, из-за роста цены на золото (около + 75% за последние 12 месяцев) стоимость запасов российского золота выросла на 216 млрд + Россия также добывает золото. Это сумма, приблизившаяся ко всем арестованным на Западе российским деньгам. Конечно, продажа российского золота под санкциями, но с учетом спроса на рынках, например, скорости с какой Китай закупает золото, с дисконтом покупателя найдут. И пока у власти Трамп, очень мало оснований, думаю, полагать, что цена золота может остановиться."