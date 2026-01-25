У шпица Умки, принадлежащего президенту Белоруссии Александру Лукашенко больше прав, чем у граждан Белоруссии, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Литве.

«Пока что белому шпицу Лукашенко принадлежит больше прав, чем народу Белоруссии, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить», — сказал он в своем выступлении.

В своём выступлении Владимир Зеленский утверждал, что Беларусь по-прежнему вынуждена существовать как «российская генерал-губерния».

В Вильнюсе прошла встреча президентов Литвы, Украины и Польши в честь годовщине восстания 1863–1864 годов против России.

Польское восстание 1863–1864 годов (Январское восстание) — масштабное вооруженное выступление в Царстве Польском, Литве и Белоруссии против Российской империи. Цель — восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года. Восстание, вызванное национальным гнетом и социальными причинами (накладываясь на реформы 1861 г.), было подавлено войсками к середине 1864 года.

Восстание, несмотря на поражение, способствовало пробуждению национального самосознания народов бывшей Речи Посполитой.

Кроме оценки ситуации в Беларуси Зеленский снова заявил о готовности проекта двустороннего договора о гарантиях безопасности между Киевом и Вашингтоном.

"Мы ожидаем от партнеров дату и место, где этот документ будет подписан. Затем этот документ должен быть ратифицирован в Конгрессе США и в Верховной Раде", - сказал Зеленский.

Отметим, ранее президент говорил, что этот договор смогут подписать только после окончания войны .

Второй гарантией безопасности, по его словам, является членство в ЕС и помощь "Коалиции желающих", в которую входит и Латвия. О готовности этих договоренностей Зеленский ничего сказал.

Ранее газета Politico сообщала, что США на переговорах в Абу-Даби отказались давать военные гарантии европейским войскам в случае их ввода в Украину после окончания войны.