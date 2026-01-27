Россия вывела свои войска из аэропорта Камышлы на северо-востоке Сирии на территории бывшей курдской автономии.

Вывод войск и вооружений начался на прошлой неделе, сообщило в понедельник, 26 января, агентство Reuters, ссылаясь на источники, цитирует "Медуза". Ожидалось, что часть сил переедет на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а еще часть вернется в Россию.

В последние два дня из Камышлы в Хмеймим перевезли военную технику и тяжелое вооружение, сообщил агентству источник в службе безопасности Сирии.

Журналист Reuters заметил, что 26 января флаги РФ по-прежнему развевались в аэропорту Камышлы, а на взлетно-посадочной полосе стояли два самолета с российскими опознавательными знаками.

В то же время издание «Аль-Монитор» опубликовало видео своей корреспондентки, снятое, как утверждается, на территории российской базы в Камышлы. На записи видно вещи, оставленные в аэропорту при отходе войск, а также флаги России, которые развевались над вышкой связи.