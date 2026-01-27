Зеленский настаивает на вступлении Украины в ЕС к 2027 году 3 563

В мире
Дата публикации: 27.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Зеленский настаивает на вступлении Украины в ЕС к 2027 году

Членство в Евросоюзе - одна из ключевых гарантий безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, заявил президент страны Владимир Зеленский после переговоров с федеральным канцлером Австрии.

Несмотря на противостояние ряда европейских стран, президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на вступлении его страны в ЕС к 2027 году. "Членство в Евросоюзе является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасному, технологическому и экономическому вкладу", - заявил Зеленский по окончании телефонной беседы с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штоккером во вторник, 27 января,.

Именно по этой причине Киев настаивает на скором членстве в Евросоюзе и рассчитывает на поддержку от партнеров, подчеркнул украинский президент.

Зеленский поблагодарил Австрию за помощь

В ходе переговоров с главой австрийского правительства Владимир Зеленский выразил благодарность Австрии за помощь, оказанную энергетическому сектору его страны, и пригласил Кристиана Штоккера посетить Украину, уже почти четыре года обороняющуюся от полномасштабного российского вторжения.

"Россия ежедневно бьет по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и очень важно, чтобы партнеры на это реагировали. Поэтому очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства в поддержку нашего энергетического сектора", - отметил Зеленский. Кроме того, он проинформировал Штоккера о содержании трехсторонних встреч украинской, американской и российской делегаций в Абу-Даби.

В настоящее время перспектива ускоренного вступления Украины в ЕС отсутствует. Украина является государством-кандидатом, и Еврокомиссия подтверждает прогресс страны в выполнении ключевых требований проведения реформ. Вместе с тем Киев по-прежнему не может начать формальные переговоры о вступлении в ЕС из-за вето Венгрии. Неформальные консультации об условиях членства Украины уже идут.

#Австрия #Украина #энергетика #безопасность #реформы #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
