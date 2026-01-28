В настоящее время военная угроза со стороны России для НАТО в ближайшие годы маловероятна, однако многое будет зависеть от событий этого года в Украине, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Каспар Пуданc.

Комментируя заявления ряда западных официальных лиц о предполагаемых сроках возможного нападения России на НАТО, Пуданc указал, что он не станет оценивать вероятность атаки в каком-то конкретном году, поскольку теоретически нападение может произойти даже сегодня.

По его словам, если сравнивать военные возможности государства-агрессора России, то нельзя сказать, что они существенно изменились по сравнению с прошлым годом. Российские солдаты продолжают гибнуть в войне в Украине, и все восстановленные силы, по сути, направляются обратно на фронт.

Пуданc подчеркнул, что важным остаётся и то, какую цель преследует Россия. Запад, включая страны Балтии, уже много лет находится в списке «врагов, подлежащих наказанию».

Глядя в будущее, многое будет зависеть от того, что произойдёт в Украине в этом году. Приостановка или затухание боевых действий позволила бы России быстрее сосредоточить силы, в том числе за счёт возможной новой масштабной мобилизации и вывода солдат, участвующих в войне в Украине.

Также Россия наблюдает за действиями Запада, который, по оценке Пуданса, стал гораздо сильнее, более сплочённым как в военном, так и в ряде политических аспектов.

«Мы достигли уровня, при котором можем принимать совместные решения. Они (Россия. — Прим.) тоже видят поставленные цели в сфере перевооружения и развития военной промышленности, и если страны будут их придерживаться, это уменьшит риски. Поэтому и звучат такие года, как 2028, 2029, 2030 и даже до 2037 года, потому что тогда может наступить паритет, особенно в военной промышленности», — подчеркнул Пуданc.

Учитывая это, командующий армией считает, что в ближайшие годы внешний военный риск для НАТО маловероятен, так как Россия вряд ли сможет реализовать подобный сценарий.

В то же время остаются и другие возможности, которые Россия, скорее всего, может использовать для достижения своих целей.

Пуданc обратил внимание на гибридные операции России или даже на возможные военные действия, которые могут быть замаскированы и не выглядеть как нападение на территорию НАТО или как прямое вторжение с целью оккупации.

«Цель в том, чтобы мы начали думать: нет, нам нужно больше вооружаться самостоятельно, что мы, собственно, и делаем, и чтобы отвлечь наше внимание от Украины. Это продолжается уже почти весь период войны, но результатов это не дало», — считает Пуданc.

Он добавил, что даже если война остановится и будет заключено перемирие, что бы Россия ни говорила своему обществу и остальному миру о достигнутых целях и «победах», самая большая опасность заключается в том, что в диктаторе Владимире Путине останется стремление к реваншу. Понимая, что Россия на протяжении нескольких лет страдала, терпела потери и уйдёт в историю с таким багажом, Путин, возможно, захочет добиться какой-то «блестящей победы», отметил командующий НВС.

«Это потенциальный риск. Но есть ли для этого необходимые основания? В настоящий момент таких нет», — заключил Пуданc.