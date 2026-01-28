В Эстонии не говорящих по-эстонски призывников вместо армии отправят на языковые курсы 2 393

В мире
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Эстонии не говорящих по-эстонски призывников вместо армии отправят на языковые курсы

Депутаты Рийгикогу проголосовали за доработанную версию Закона о военной службе. После того, как закон не провозгласил президент, оттуда изъяли языковые требования к призывникам, пишет ERR.

В среду же при комиссии Рийгикогу по гособороне состоялось заседание рабочей группы, где обсуждалось (не)знание госязыка будущих призывников.

Призывникам без знания госязыка на категорию B1 перед службой в армии будет предоставлена возможность пройти бесплатные языковые курсы.

"Призывникам дадут возможность добровольно изучать эстонский язык. Продолжительность обучения может составить 8-9 месяцев. Курсы будут проходить в гибком графике, чтобы это не мешало повседневной жизни. Может, по 2-3 раза в неделю, утром или вечером", – сказал депутат Рийгикогу Калев Стойческу.

"Если после курсов призывник не сдаст экзамен, государство пойдет дальше – будут применены различные санкции. Мы обсуждали разные варианты, вплоть до временного изъятия водительских прав", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

"Я довольно скептически отношусь к идее того, что мы сможем заставить выучить эстонский язык человека, который не выучил его за девять лет учебы в школе", – отметил депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (СДП).

По словам депутатов, соответствующие поправки планируется принять весной этого года, они вступят в силу в следующем году.

#Эстония #образование #депутаты #армия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
