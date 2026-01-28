Израиль не позволит создать палестинское государство в секторе Газа, а восстановление региона не начнется до демилитаризации и полного разоружения радикального исламистского движения ХАМАС. Об этом во вторник, 27 января, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Он подчеркнул, что Израиль намерен сохранить контроль над всей территорией от реки Иордан до Средиземного моря, в том числе - над сектором Газа.

"Я уже слышу заявления о том, что мы разрешим восстановление Газы до демилитаризации. Этого не произойдет. Я слышал, что мы собираемся перебросить в Газу турецких и катарских солдат. Этого тоже не произойдет. Я слышу, что я позволю создать палестинское государство в Газе. Этого не было и не будет", - цитирует Нетаньяху издание The Times of Israel.

Израильский премьер подчеркнул, что после возвращения 26 января останков последнего заложника - 24-летнего Рана Гвили - Израиль сосредоточен на уничтожении вооружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа, которая в том числе включает уничтожение туннелей боевиков. По словам Нетаньяху, это будет достигнуто либо простым, либо сложным способом, но произойдет "в любом случае".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 71 тысячи палестинцев, еще около 170 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Прекращение огня и мирный план Трампа по Газе

В октябре 2025 года власти Израиля и ХАМАС согласились на прекращение огня по мирному плану, разработанному администрацией президента США Дональда Трампа. Гарантами выполнения договоренностей между Израилем и движением ХАМАС выступили США, Турция, Катар и Египет. Во время первого этапа боевики ХАМАС вернули всех оставшихся в живых израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных из тюрем Израиля.

В середине января Белый дом заявил о начале второго этапа плана Трампа по завершению боевых действий в секторе Газа. В его рамках должны быть созданы "Совет мира" и подотчетный ему Национальный комитет, который возьмет на себя управление регионом, пока эту задачу не будет готова перенять Палестинская национальная администрация.

