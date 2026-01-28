Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено до 15 мая этого года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил онлайн-программе «Ranok.LIVE» депутат Верховной рады, Олексий Гончаренко от оппозиционной партии «Европейская солидарность».

Латвийское радио со ссылкой на программу "RANOK.LIVE" приводит слова депутата: "Судя по имеющейся у меня информации, американцы — [спецпосланник] Стив Уиткофф и [зять президента США] Джаред Кушнер — говорят именно о таких сроках. То есть май считается определенным крайним сроком, после которого, если результатов достичь не удастся, они выйдут из этого процесса ".