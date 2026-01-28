Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Война закончится до 15 мая? 1 1080

В мире
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Война закончится до 15 мая?

Депутат Верховной Рады: Белый дом хочет до 15-го мая добиться подписания мирного соглашения между Россией и Украиной.

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено до 15 мая этого года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил онлайн-программе «Ranok.LIVE» депутат Верховной рады, Олексий Гончаренко от оппозиционной партии «Европейская солидарность».

Латвийское радио со ссылкой на программу "RANOK.LIVE" приводит слова депутата: "Судя по имеющейся у меня информации, американцы — [спецпосланник] Стив Уиткофф и [зять президента США] Джаред Кушнер — говорят именно о таких сроках. То есть май считается определенным крайним сроком, после которого, если результатов достичь не удастся, они выйдут из этого процесса ".

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #США #Украина #прогноз #дипломатия #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
5
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео