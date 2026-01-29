Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Politico рассказывает о «разваливающихся отношениях» Европы и Америки 0 205

В мире
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ситуация все больше напоминает Варшавский договор в конце 1980-х.

Ситуация все больше напоминает Варшавский договор в конце 1980-х.

Теперь «развод неизбежен», добавляет издание.

«Развод» между США и Европой становится неизбежным, пишут западные СМИ. На этом фоне лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который мог бы стать альтернативой НАТО без Вашингтона, но с участием Киева. Между тем эксперты указывают: несмотря на то что технически задумку реализовать несложно, на деле она становится почти невыполнимой задачей.

«Как и во многих разваливающихся отношениях, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом это история ссор, невысказанных разногласий и попыток сохранить видимость благополучия на публике», – так описывает нынешние взаимоотношения между США и Европой Politico. Теперь «развод неизбежен», добавляет издание.

На этом фоне лидеры европейских стран активизировали взаимодействие. Премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон, посещавшие Белый дом в прошлом августе вместе с Владимиром Зеленским, сформировали «неформальное, но активное» сообщество.

Немалую часть вопросов они обсуждают в личных или групповых чатах. «Эта "Коалиция желающих" изначально занималась вопросами Украины, – сказал один из дипломатов. – Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепляли доверие и способность к сотрудничеству. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения».

Теперь, по информации издания, группа обсуждает возможность создания военного союза, который мог бы стать альтернативой НАТО без участия США. Новое соглашение при этом не исключает сотрудничества с Вашингтоном. О своем желании присоединиться к объединению уже заявил Зеленский.

«Если включить в расчет военный потенциал Украины, а также мощь Франции, Германии, Польши и Британии, потенциальная вооруженная сила "Коалиции желающих" окажется огромной», – считают аналитики Politico. Импульсом к таким планам во многом стали претензии Дональда Трампа на Гренландию. Президент США неоднократно заявлял о необходимости взять под контроль территорию острова, полагая, что в противном случае его «заберут» Россия или Китай.

Между тем в понедельник Трамп заявил, что Европе сейчас стоит сосредоточиться на конфликте на Украине, а не на Гренландии. При этом он отказался комментировать вероятность силового присоединения острова, отметив, что на 100% готов ввести пошлины против европейцев, если те не пойдут на сделку, сообщает NBC.

Как бы то ни было, эксперты сомневаются в способности европейцев создать действительно эффективную альтернативу НАТО. Однако вероятность того, что они попытаются реализовать этот замысел, оценивается как высокая.

«Европа будет пытаться стать самостоятельным актором на международной арене, но путь к этой цели окажется долгим. Для этого потребуются десятилетия, которых у европейцев попросту нет», – сказал германский эксперт Александр Рар.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Европа #дипломатия #геополитика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Очередной прилет по областному центру Запорожью. Иконка видео
Изображение к статье: Разведка США рассекретила данные о следивших за СССР спутниках
Изображение к статье: Второй авианосец типа Ford ВМС США впервые вышел в море
Изображение к статье: Трамп объявил чрезвычайное положение в США. Готовится атака на Кубу?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В ЕС пригрозили полным запретом услуг по перевозке российской нефти
В мире
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Маск ударит по российской «военке» после просьбы министра обороны Украины
В мире
Изображение к статье: Латвия снова набрала кредитов
Политика
Изображение к статье: Врач предупредил об опасных последствиях пониженного давления
Lifenews
Изображение к статье: Подушка для здорового сна: как подобрать подходящую и избежать головной боли
Люблю!
Изображение к статье: В ЕС пригрозили полным запретом услуг по перевозке российской нефти
В мире
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Маск ударит по российской «военке» после просьбы министра обороны Украины
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео