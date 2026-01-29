«Развод» между США и Европой становится неизбежным, пишут западные СМИ. На этом фоне лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который мог бы стать альтернативой НАТО без Вашингтона, но с участием Киева. Между тем эксперты указывают: несмотря на то что технически задумку реализовать несложно, на деле она становится почти невыполнимой задачей.

«Как и во многих разваливающихся отношениях, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом это история ссор, невысказанных разногласий и попыток сохранить видимость благополучия на публике», – так описывает нынешние взаимоотношения между США и Европой Politico. Теперь «развод неизбежен», добавляет издание.

На этом фоне лидеры европейских стран активизировали взаимодействие. Премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон, посещавшие Белый дом в прошлом августе вместе с Владимиром Зеленским, сформировали «неформальное, но активное» сообщество.

Немалую часть вопросов они обсуждают в личных или групповых чатах. «Эта "Коалиция желающих" изначально занималась вопросами Украины, – сказал один из дипломатов. – Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепляли доверие и способность к сотрудничеству. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения».

Теперь, по информации издания, группа обсуждает возможность создания военного союза, который мог бы стать альтернативой НАТО без участия США. Новое соглашение при этом не исключает сотрудничества с Вашингтоном. О своем желании присоединиться к объединению уже заявил Зеленский.

«Если включить в расчет военный потенциал Украины, а также мощь Франции, Германии, Польши и Британии, потенциальная вооруженная сила "Коалиции желающих" окажется огромной», – считают аналитики Politico. Импульсом к таким планам во многом стали претензии Дональда Трампа на Гренландию. Президент США неоднократно заявлял о необходимости взять под контроль территорию острова, полагая, что в противном случае его «заберут» Россия или Китай.

Между тем в понедельник Трамп заявил, что Европе сейчас стоит сосредоточиться на конфликте на Украине, а не на Гренландии. При этом он отказался комментировать вероятность силового присоединения острова, отметив, что на 100% готов ввести пошлины против европейцев, если те не пойдут на сделку, сообщает NBC.

Как бы то ни было, эксперты сомневаются в способности европейцев создать действительно эффективную альтернативу НАТО. Однако вероятность того, что они попытаются реализовать этот замысел, оценивается как высокая.

«Европа будет пытаться стать самостоятельным актором на международной арене, но путь к этой цели окажется долгим. Для этого потребуются десятилетия, которых у европейцев попросту нет», – сказал германский эксперт Александр Рар.