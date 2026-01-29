Премьер-министр Эвика Силиня с 30 по 31 января будет находиться с рабочим визитом в Загребе, Хорватия, где запланированы встречи европейских лидеров.

В рамках рабочего визита запланирована двусторонняя встреча премьер-министра Латвии с премьер-министром Хорватии, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и Хорватии в Европейском союзе (ЕС), ситуацию с безопасностью в регионе и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

Кроме того, в ходе рабочего визита запланированы встречи с другими руководителями европейских стран и ИНСТИТУТОВ ЕС, чтобы обсудить актуальные геополитические вызовы, а также роль Европы в мире и главные политические приоритеты на 2026 год. У премьер-министра также запланировано участие во встрече лидеров Европейской народной партии (ПАСЕ), которую проводит премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.