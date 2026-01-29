Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Силиня отправляется на встречу европейских лидеров 1 274

В мире
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Силиня отправляется на встречу европейских лидеров

Глава правительства срочно улетает в Хорватию.

Премьер-министр Эвика Силиня с 30 по 31 января будет находиться с рабочим визитом в Загребе, Хорватия, где запланированы встречи европейских лидеров.

В рамках рабочего визита запланирована двусторонняя встреча премьер-министра Латвии с премьер-министром Хорватии, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и Хорватии в Европейском союзе (ЕС), ситуацию с безопасностью в регионе и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

Кроме того, в ходе рабочего визита запланированы встречи с другими руководителями европейских стран и ИНСТИТУТОВ ЕС, чтобы обсудить актуальные геополитические вызовы, а также роль Европы в мире и главные политические приоритеты на 2026 год. У премьер-министра также запланировано участие во встрече лидеров Европейской народной партии (ПАСЕ), которую проводит премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

×
Читайте нас также:
#Латвия #Европа #безопасность #геополитика #хорватия #Евросоюз #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0
0
1
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео