Президент Украины поблагодарил Дональда Трампа за посредничество в переговорах с Россией. По словам Зеленского, стороны договорились прекратить удары по инфраструктуре на период холодов.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 29 января, подтвердил достижение договоренностей между Украиной и Россией об "энергетическом перемирии" на время зимних холодов. Он приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о возможности защитить Киев и другие украинские города от российских ударов.

"Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов", - написал Зеленский в соцсетях. По его словам, энергетика является основой жизни, и Киев ценит усилия партнеров по ее защите.

"Команды говорили об этом в Эмиратах. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", - добавил украинский лидер. Украинские власти неоднократно подчеркивали критическое значение защиты энергосистемы в морозы.

Роль Трампа

Дональд Трамп ранее заявил на заседании в Белом доме, что лично попросил Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим городам, и российский президент согласился . "Многие люди говорили, что не стоит делать бесполезный звонок, потому что ничего не выйдет, но он это сделал, и мы очень рады", - сказал Трамп.

По его словам, именно этим звонком объясняется отсутствие обстрелов украинской столицы в течение последней недели. Информация о прекращении ударов по инфраструктуре появилась в соцсетях утром в четверг, однако официальные стороны переговоров, прошедших в выходные в Абу-Даби, долгое время хранили молчание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг отказался комментировать информацию о переговорах по энергетическому перемирию, сообщают российские СМИ.

Данные военных

Советник Офиса президента Украины Виктория Страхова сообщила о поступлении информации касательно запрета в ВС РФ на огневое поражение объектов в Киеве , Киевской области и инфраструктуры по всей Украине с 7 утра четверга. Эти данные также подтвердил командир украинского спецподразделения Kraken Константин Немичев.

При этом наблюдатели отмечают возможное истощение запасов вооружений у российской стороны. При изучении обломков боеприпасов после обстрела 24 января были найдены фрагменты ракеты Х-101, выпущенной в 2026 году.

Это, по их мнению, может указывать на то, что противник исчерпал накопленные резервы и вынужден ограничивать использование дальнобойных ракет текущими производственными мощностями