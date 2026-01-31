Украинцам вернули свет: названа причина блэкаута 1 1435

Дата публикации: 31.01.2026
Korrespondent
Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились, отметил в своем сообщении министр энергетики.

Энергетики восстановили энергоснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла сегодня утром, пишет Корреспондент. Теперь регионы возвращаются к плановым графикам отключений света. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram.

"Все регионы возвращаются к плановым графикам, высоковольтные линии и подстанции работают в обычном режиме. Энергетики сработали максимально оперативно", - говорится в сообщении.

По его словам, утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом, что привело к каскадным отключениям в семи областях Украины.

"Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования", - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что тяжелая ситуация сегодня будет на севере, в центре страны и в Одесской области. В частности, в Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады, а над восстановлением отопления - 220 бригад.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал вечернее видеообращение, где также упомянул сложную ситуацию в Киеве.

"Есть значительный дефицит отопления, почти 3,5 тысячи домов в разных районах без тепла. Город, коммунальные службы, энергетики обещают максимально исправить ситуацию с теплом к завтрашнему утру, но темп этот должен быть быстрее. Что касается обеспечения водой в Киеве, сегодня вода должна быть у всех потребителей", - отметил президент.

Ранее в Укренерго сообщили, что энергосистема Украины теперь восстанавливается после одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины.

#Украина #отопление #энергетика
Автор - Юлия Баранская
