Бывший посол Великобритании в США и экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон вышел из Лейбористской партии. В одном из "файлов Эпштейна" говорится, что он якобы получил от американского финансиста 75 тысяч долларов.

Питер Мандельсон, еврокомиссар по торговле с ноября 2004 года по октябрь 2008 года и посол Великобритании в США с февраля по сентябрь 2025 года, покинул ряды правящей Лейбористской партии. Причиной стала информация из опубликованных "файлов Эпштейна" о том, что он якобы получил от скандально известного американского финансиста 75 тысяч долларов, сообщила в воскресенье, 1 февраля, газета The Guardian, пишет DW.

В письме генеральному секретарю лейбористов Холли Ридли Мандельсон пишет, что у него "нет никаких записей и воспоминаний" о получении денег от Джеффри Эпштейна, и он считает эти обвинения "ложными", однако должен "расследовать" их. "При этом я не хочу причинять дальнейший ущерб лейбористской партии, поэтому я выхожу из ее рядов", - указывает Мандельсон.

Ранее в тот же день министр жилищного хозяйства, сообществ и местного самоуправления Великобритании Стив Рид заявил, что Мандельсон должен дать показания перед Конгрессом США о своих связях с Эпштейном.

Питер Мандельсон и Джеффри Эпштейн

Банковские выписки из опубликованных 30 января "файлов Эпштейна" показывают, что в июне 2004 года со счетов Эпштейна в банке JPMorgan на банковские счета, открытые на имя Мандельсона, было три раза переведено по 25 тысяч долларов, пишет газета The Telegraph. Кроме того, согласно опубликованным Минюстом США документам, муж Мандельсона Рейнальдо Авила да Силва в сентябре 2009 года попросил у американского финансиста 10 тысяч фунтов стерлингов на курсы остеопатии - и получил их.

В сентябре 2025 года публикация части документов по делу Джеффри Эпштейна привела к отставке Мандельсона с поста посла в Вашингтоне. В опубликованных выдержках из альбома, подготовленного к 50-летию Эпштейна, британский политик называет американского финансиста "лучшим приятелем". В электронной переписке Мандельсон призывает его бороться за досрочное освобождение после осуждения за организацию проституции. На фотографиях из "файлов Эпштейна" экс-еврокомиссар запечатлен в футболке и трусах в комнате рядом с женщиной в белом халате, лицо которой закрыто черным прямоугольником.

"Я ошибался, поверив Эпштейну после его осуждения и продолжая с ним общение после этого", - признал Мандельсон после публикации документов.

Дело Эпштейна и публикация материалов по нему

Американский финансист Джеффри Эпштейн в 2008-2009 годах отбывал наказание за организацию проституции. 6 июля 2019 года был арестован по обвинению в принуждении несовершеннолетних к занятию проституцией, 10 августа того же года он повесился в камере в тюрьме на Манхэттене, где ожидал суда. В декабре 2025 года была опубликована первая партия документов по делу Эпштейна.

30 января 2026 года Минюст США обнародовал еще свыше 3 млн страниц из "файлов Эпштейна", а также 2000 относящихся к делу видеозаписей и 180 тысяч других изображений. Среди прочего был опубликован бланк Федерального бюро расследований, на котором подробно изложена жалоба женщины, обвинившей президента США Дональда Трампа в изнасиловании ее в момент, когда ей было 13 лет. Эта женщина ранее анонимно подавала иски против Трампа, но каждый раз отказывалась от них, последний раз - прямо перед выборами 2016 года, напомнил телеканал CNN.

Ранее опубликованные материалы по делу Эпштейна уже выявляли связи с рядом известных лиц, включая британского принца Эндрю, который из-за этого лишился королевского титула. Кроме того, банк JPMorgan выплатил 290 млн долларов в рамках мирового соглашения с жертвами, поскольку на протяжении многих лет обслуживал Эпштейна как клиента. По данным Минюста США, в материалах дела были идентифицированы более 1200 жертв.