Hyundai не воспользовалась правом на выкуп завода в России 3 485

Дата публикации: 02.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Hyundai не воспользовалась правом на выкуп завода в России
ФОТО: Unsplash

Южнокорейская компания Hyundai Motor не воспользовалась правом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Она продала его после начала войны в Украине за 7000 рублей (сегодня это 77 евро).

Южнокорейская компания Hyundai Motor в понедельник, 2 февраля, сообщила, что не воспользовалась правом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Причиной стала продолжающаяся война в Украине, писало в декабре агентство Reuters со ссылкой на источники в компании, сообщает DW.

Производство на этой площадке в Петербурге было остановлено в марте 2022 года из-за начавшегося вторжения России в Украину и последовавших санкций, вызвавших перебои в поставках комплектующих. В 2024 году Hyundai продала завод за символическую сумму в 7000 рублей. По собственным данным, южнокорейский автопроизводитель при этом понес убытки в 200 млн евро.

Покупателем тогда выступило ООО "Арт-Финанс", ранее выкупившее активы Volkswagen в Калуге. По условиям сделки, Hyundai могла выкупить завод обратно в течение двух лет. Этот срок истек 31 января.

На заводе начали собирать автомобили китайского бренда 17 декабря стало известно, что группа компаний "АГР" (новое название бывшего ООО "Арт-Финанс") выпустила на бывшем заводе Hyundai в Петербурге тестовую партию автомобилей китайского бренда GAC. Информация о партнерстве между "Арт-Финанс" и GAC появилась еще в ноябре 2023 года. Тогда сообщалось, что первое время на предприятии будут собирать авто из имеющихся деталей.

Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге был открыт в 2010 году. До войны в Украине с его конвейера сходили более 200 тысяч автомобилей в год - это были модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

#Украина #санкции #производство #завод #сделка #автомобили #Россия
(3)
  • З
    Злой
    2-го февраля

    200 лямов убытков, хорошая новость. Главное что эти все компании мистер Пу не пустил обратно.

    11
    4
  • Д
    Добрый
    Злой
    2-го февраля

    Вот она вся твоя рашистская сущность.Сущность раскрывается в твоём комментарии.Желчь,злорадство и примитивность.Самая большая радость у тебя,когда у соседа корова сдохнет.Мне тебя жаль.

    1
    17
  • С
    Сарказм
    Злой
    2-го февраля

    Новость действительно ничего так, если уж южнокорейцы, не сильно фанатствующие по поводу санкций (хотя засос в десны мнжду пуйлом и пухляшом Кимом их, понятное дело, раздражает), решили официально списать 200 млн, значит они оценивают перспективы и платежеспособность россиняского рынка и возможность на нем заработать в обозримом будущем как околонулевые. Ну а вате остается ездить на китайском автохламе по цене мерса или на своих убогих ладатазиках. И разумеется радоваться и горячо одобрять решения партии, как вышеотметившемуся экземпляру.

    0
    7
Видео