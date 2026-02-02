Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай выразил протест США 0 648

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китай выразил протест США
ФОТО: Global Look Press

МИД КНР выразил протест из-за допросов сотрудников китайских компаний в США.

Китай выразил резкий протест в связи с необоснованными задержаниями и допросами сотрудников китайских компаний на въезде в США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По словам дипломата, в последнее время правоохранительные органы США неоднократно проводили длительные и необоснованные допросы, задержания и депортации сотрудников китайских компаний. «Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в этой связи», — сказал Линь Цзянь.

Он обвинил американские правоохранительные органы в жестоких методах, нарушающих законные права китайских граждан и подрывающих деловую атмосферу между странами. Дипломат призвал Вашингтон немедленно прекратить подобные действия и предупредил, что Пекин продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих граждан.

Читайте нас также:
#США #МИД #дипломатия #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
3
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украинцы склоняются к немыслимому варианту ради мира - NYT
Изображение к статье: В Абу-Даби завершился первый день переговоров по Украине
Изображение к статье: Россияне нанесли удар по рынку в Дружковке: много погибших и раненых
Изображение к статье: Евросоюз спасет только превращение... в федерацию!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Может само пройдет? Новая реформа Минздрава Латвии: больницы есть, а врачей в них нет Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: Может само пройдет? Новая реформа Минздрава Латвии: больницы есть, а врачей в них нет Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео