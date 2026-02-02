Кремль продолжает использовать вопросы, не связанные с войной в Украине, чтобы заставить администрацию президента США Дональда Трампа пойти на уступки требованиям России по Украине, говорится в новом отчёте аналитиков Американского института изучения войны (ISW), пишет LETA со ссылкой на UNN.

Аналитики указывают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кремлёвскому журналисту Павлу Зарубину 1 февраля попытался заручиться благосклонностью администрации Трампа перед предстоящими переговорами и убедить США вести диалог только с Россией, исключив Украину и Европу.

«Лавров сравнил Россию с США, назвав её "такой же великой державой", и заявил, что обе страны должны реализовывать двусторонние экономические и торговые проекты, не допуская, чтобы разногласия приводили к конфронтации, особенно "горячей". Также Лавров заявил, что Европа пытается "вбить клин" между Россией и США», — говорится в отчёте.

По мнению аналитиков, с момента вступления Дональда Трампа в должность президента в начале 2025 года Кремль использует тактику переговоров, стараясь представить Россию как глобальную державу, сопоставимую с США, и как наследницу «статуса великой державы» Советского Союза.

«Заявления Лаврова от 1 февраля нацелены на то, чтобы использовать перспективы экономических соглашений или переговоров по стратегическим вооружениям с целью склонить Трампа к уступкам по требованиям Кремля в отношении Украины, включая стремление исключить Европу из мирного процесса», — заключает ISW.