Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за действия его компании SpaceX, направленные на то, чтобы не допустить использования спутниковой интернет-системы Starlink российской армией в войне против Украины, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

В субботу Маск написал, что меры, предпринятые SpaceX для предотвращения несанкционированного использования Starlink со стороны России, "похоже, сработали".

Отвечая на сообщение Маска в принадлежащей ему социальной сети X, Федоров написал, что "первые шаги действительно сработали", и сейчас представители Киева и SpaceX обсуждают новые меры, чтобы не позволить России использовать Starlink на линии фронта. Он также поблагодарил Маска за помощь, назвав его "защитником свободы" и "другом украинского народа". Федоров напомнил, что в первые дни после вторжения России Маск отправил в Украину терминалы Starlink и позволил украинской армии использовать подключение бесплатно.

Ведущий украинский эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов 15 декабря 2025 года первым сообщил об обнаружении российского дрона с установленным Starlink. 25 января он стал советником министра обороны Украины по вопросам технологий.

Недавно Институт изучения войны США опубликовал отчёт, в котором говорится, что российские вооружённые силы всё чаще используют Starlink для нанесения ударов дальнобойными дронами по территории Украины.

Бескрестнов 31 января в Telegram заявил, что многие пользователи Starlink в Украине "уже видят первые ответные меры, которые SpaceX приняла по просьбе Министерства обороны Украины". Он назвал их временными и чрезвычайными мерами, которые в будущем заменит "глобально продуманное решение".

Украинское агентство УНИАН сообщает, что SpaceX начала отслеживать скорость движения терминалов: они перестают работать, как только дрон или другое устройство, на котором они установлены, разгоняется до 75–90 километров в час. В то же время, как утверждают российские военные блогеры, ограничения введены для всех терминалов, включая те, что используются армией Украины. В дальнейшем планируется создать отдельные терминалы для украинских военных, на которые ограничения не будут распространяться.

Ранее Бескрестнов пояснял, что проблему осложняет то, что Starlink невозможно нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы, а также невозможно определить их местоположение в полёте с помощью таких средств.

Кроме того, проблема связана с тем, что хотя поставки Starlink в Россию официально не осуществляются, терминалы могут попадать туда через третьи страны. А если они установлены на оккупированных Россией территориях Украины, их трудно заблокировать, не блокируя при этом связь украинской армии.