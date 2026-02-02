Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер Италии призналась, что она не ангел 0 327

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
Euronews
Изображение к статье: Премьер Италии призналась, что она не ангел

Итальянский премьер-министр Мелони иронично отреагировала на замечания о том, что херувим одной из римских базилик после реставрации стал очень походить на нее.

Римская епархия выступила с официальным заявлением, касающимся сходства лица херувима в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина после реставрации с премьер-министром Джорджей Мелони.

Церковные власти сообщили, что работы в базилике шли с 2023 года по формуле "без изменений и добавлений" и что внесение в облик херувима черт Мелони стало самостоятельной инициативой реставратора. Настоятель Даниэле Микелетти заявил итальянским СМИ, что не помнит, какое лицо у ангела на фреске было изначально и что для него такой облик "не проблема".

Реставратор Бруно Валентинетти считает скандал "притянутым за уши". "Кто сказал, что это премьер-министр Мелони? - задается он вопросом. - Священник этого не говорил, он сказал, что есть сходство". Реставратор напоминает, что сам писал эту фреску в 2000 году и предельно точно восстановил ее сейчас.

Тем временем Джорджа Мелони отреагировала на эту историю с юмором. "Нет, я определенно не похожа на ангела", - написала она в соцсетях. А оппозиционная Демократическая партия перешла в наступление, призвав министра культуры к срочному вмешательству в связи с нарушением Кодекса культурного наследия. По мнению партии, произвольные изменения и современные "кастомизации" охраняемого наследия - неприемлемый прецедент, выходящий за рамки научных критериев реставрации.

Призыв был услышан, и министерство распорядилось провести техническую инспекцию фрески. Наблюдатели, однако, напоминают, что она не имеет охраняемого статуса, так как является новоделом.

Читайте нас также:
#Италия #оппозиция #министерство культуры #социальные сети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трамп подписал закон о бюджете США. Странам Балтии тоже дадут денег
Изображение к статье: Будет ли индийцам проще въехать и остаться в Европе? Брюссель открывает новый офис в Индии
Изображение к статье: Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян и глава РФ Владимир Путин 29 января 2026 года.
Изображение к статье: Саиф аль-Ислам Каддафи и Ахмед Каддафи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео