Итальянский премьер-министр Мелони иронично отреагировала на замечания о том, что херувим одной из римских базилик после реставрации стал очень походить на нее.

Римская епархия выступила с официальным заявлением, касающимся сходства лица херувима в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина после реставрации с премьер-министром Джорджей Мелони.

Церковные власти сообщили, что работы в базилике шли с 2023 года по формуле "без изменений и добавлений" и что внесение в облик херувима черт Мелони стало самостоятельной инициативой реставратора. Настоятель Даниэле Микелетти заявил итальянским СМИ, что не помнит, какое лицо у ангела на фреске было изначально и что для него такой облик "не проблема".

Реставратор Бруно Валентинетти считает скандал "притянутым за уши". "Кто сказал, что это премьер-министр Мелони? - задается он вопросом. - Священник этого не говорил, он сказал, что есть сходство". Реставратор напоминает, что сам писал эту фреску в 2000 году и предельно точно восстановил ее сейчас.

Тем временем Джорджа Мелони отреагировала на эту историю с юмором. "Нет, я определенно не похожа на ангела", - написала она в соцсетях. А оппозиционная Демократическая партия перешла в наступление, призвав министра культуры к срочному вмешательству в связи с нарушением Кодекса культурного наследия. По мнению партии, произвольные изменения и современные "кастомизации" охраняемого наследия - неприемлемый прецедент, выходящий за рамки научных критериев реставрации.

Призыв был услышан, и министерство распорядилось провести техническую инспекцию фрески. Наблюдатели, однако, напоминают, что она не имеет охраняемого статуса, так как является новоделом.