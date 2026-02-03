Польские пенсионеры в месяц получают от 51 тысячи злотых до 2 грошей 1 14869

В мире
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Как и вся Европа, стареет и Речь Посполита.

В государственном бюджете на индексацию выплат в текущем году предусмотрено около 22 000 000 000 злотых.

Самая высокая пенсия в Польше превышает 51 тысячу злотых брутто (12547.61 EUR), и получает ее мужчина с трудовым стажем 67 лет.

В то же время самая низкая пенсия, выплаченная ZUS, составляет 2 гроша (0,0049 EUR). Ее получают два человека — женщина, проработавшая один день, и мужчина, проработавший один месяц.

В марте, как и каждый год, пенсионеров и получателей пенсий по инвалидности ожидает индексация выплат. В июне 2025 года правительство предложило увеличить пенсии и пособия не менее чем на 4,9%.

Окончательный показатель индексации будет известен после публикации председателем Главного статистического управления (GUS) реальных данных по инфляции, а также росту заработных плат в предыдущем году. GUS ежегодно объявляет эти данные в начале февраля.

В государственном бюджете на индексацию выплат в текущем году предусмотрено около 22 млрд злотых.

Пенсионный возраст в Польше составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

По последним данным Главного статистического управления Польши (GUS), в 2024 году в стране зафиксирована рекордно высокая ожидаемая продолжительность жизни. Для женщин это возраст около 83 лет, для мужчин — около 75 лет. Сейчас в Польше живёт около 9 миллионов пенсионеров. Они составляют 24% населения. В том числе: 100-летних — 6 тысяч, 90-летних — 300 тысяч, 80-летних — 900 тысяч. Есть города, где пенсионеры составляют 30% жителей.

