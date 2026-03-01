В ходе операции «Эпическая ярость» в Иране трое американских военнослужащих погибли в бою, пятеро получили серьезные ранения, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

Еще несколько военнослужащих получили легкие осколочные ранения и контузии.

В Центральном командовании США пояснили, что ситуация остается изменчивой, поэтому из уважения к семьям погибших личности военных не будут раскрыты, пока не истекут сутки после уведомления ближайших родственников.