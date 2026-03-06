Иран применил сверхтяжелые ракеты против Израиля 1 1407

В мире
Дата публикации: 06.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Tasnim News Agency / wikipedia

КСИР: Иран применил ракету Khorramshahr-4 в ходе 22-й волны ударов по Израилю.

Иран начал новую волну ударов по Израилю, в ходе которых применил сверхтяжелую баллистическую ракету средней дальности Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4»). Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, передает агентство Tasnim.

«22-я волна операции... началась с массированного запуска ракет "Хорремшехр-4", "Хейбар" и "Фаттах" по сердцу оккупированных территорий», — сказано в сообщении.

Другие подробности атаки пока не приводятся.

Ране агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что Иран применит новейшие баллистические ракеты в ходе очередных ответных ударов. «Ожидается, что в ближайшие дни будет применен новый стиль атак с помощью передовых и редко используемых ракет большой дальности», — говорится в материале.

Видео