Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Следователи США назвали возможного виновного в ударе по иранской школе 1 1342

В мире
Дата публикации: 06.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Следователи США назвали возможного виновного в ударе по иранской школе
ФОТО: Youtube

Reuters: следователи допускают причастность ВС США к удару по школе девочек в Иране.

Американские следователи допускают, что к удару по школе в Иране могут быть причастны Вооруженные силы (ВС) США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«По мнению американских военных следователей, вполне вероятно, что военные США несут ответственность за предполагаемый удар по иранской школе для девочек (...). Однако следователи еще не пришли к окончательному выводу и не завершили расследование», — рассказали два американских чиновника.

При этом собеседники агентства указали, что не исключают возможности появления новых доказательств, которые «снимут с США ответственность и укажут на другую сторону, причастную к происшествию».

4 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США проводят расследование удара по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана, в результате которого лишились жизни более 100 учениц. По его словам, американские военные никогда не атакуют гражданские объекты.

×
Читайте нас также:
#Иран #пентагон #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
5
0
10

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео