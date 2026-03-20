Европейский союз найдёт способы выплатить Украине обещанный кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление Венгрии, заявила в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ЛЕТА со ссылкой на TVP.

"Так или иначе мы это сделаем", — сказала Ляйен журналистам после саммита в Брюсселе, где лидерам ЕС не удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от блокирования важного для Украины кредита.

Лидеры ЕС на встрече осудили неприемлемое сопротивление Венгрии, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Соглашение есть соглашение, мы должны выполнить данное слово. И никто не может шантажировать Европейский совет", — заявил Кошта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что лидеры стран-членов попросили Европейскую комиссию найти способы выплатить кредит и назвал вето Орбана беспрецедентным "серьёзным проявлением нелояльности".

"Это оставит свои последствия", — сказал Мерц, пояснив, что "это серьёзное нарушение принципа взаимной лояльности государств-членов и это наносит ущерб репутации Европейского союза".

На саммите ЕС в декабре Орбан поддержал предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро, однако затем правительство Венгрии резко изменило свою позицию за несколько дней до четвёртой годовщины повторного вторжения России в Украину.

В четверг он заявил, что продолжит блокировать кредит ЕС Украине и введение новых санкций против России, пока не будут восстановлены поставки российской нефти через Украину.

В конце января были приостановлены поставки нефти из России по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, что вызвало дефицит нефти в Венгрии и Словакии. Киев утверждает, что трубопровод был повреждён в результате атак российских дронов, однако Венгрия и Словакия, получившие временное исключение из санкций ЕС, запрещающих импорт российской нефти, обвиняют Украину в затягивании ремонта.

По данным представителей ЕС, Украина недавно согласилась на техническую и финансовую помощь ЕС для ремонта трубопровода.

Правительство Орбана в апреле ожидает сложная борьба на парламентских выборах, что усилило предположения о том, что вето на новые меры помощи Украине является частью его предвыборной кампании.