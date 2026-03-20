После атак дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод в Кувейте

В мире
Дата публикации: 20.03.2026
Изображение к статье: После атак дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод в Кувейте
ФОТО: twitter

После атак беспилотников в пятницу в Кувейте загорелся нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади, сообщают государственные СМИ, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Официальное кувейтское информационное агентство, ссылаясь на государственную нефтяную компанию, сообщило, что "несколько враждебных атак беспилотников" поразили нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади, вызвав пожары, однако пострадавших нет.

Агентство отметило, что пожарные работают над локализацией огня, при этом "несколько установок нефтеперерабатывающего завода остановлены".

В заявлении армии Кувейта говорится, что силы противовоздушной обороны "реагируют на угрозы враждебных ракет и беспилотников", в то время как государственные СМИ Объединённых Арабских Эмиратов сообщили о "ракетных и дроновых угрозах со стороны Ирана".

В пятницу утром Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что осколки от "иранской агрессии" вызвали пожар на складе, однако он был локализован, и никто не пострадал.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что примерно за два часа его силы "перехватили и уничтожили" более дюжины дронов на востоке страны и ещё один на севере.

Корпус стражей исламской революции Ирана в заявлении, опубликованном агентством "Tasnim", сообщил, что нанес ракетные и беспилотные удары по силам США на авиабазе Эд-Дафра в ОАЭ, а также по объектам в Израиле.

В последние дни Иран усилил атаки на энергетическую инфраструктуру Персидского залива, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и крупнейшему в мире газовому промышленному центру в Катаре, отвечая на израильские атаки на своё газовое месторождение "South Pars".

