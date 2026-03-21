Опрос, проведенный Qmonitor, показывает, что 53% аргентинцев не одобряют работу президента, тогда как 45% — одобряют. Эта цифра свидетельствует о смене вектора по сравнению с декабрём 2025 года, когда одобрение превышало неодобрение. Тогда 51% респондентов поддерживали управление Милея, то есть одобрение снизилось на 6 процентных пунктов.

Исследование проводилось на выборке из 1645 человек по всей стране с 8 по 24 февраля. В нём отмечается выраженная географическая разница по отношению к президенту: в Большом Буэнос‑Айресе неодобрение достигает 72%, тогда как в внутренних регионах страны одобрение больше — 51%. В городе Буэнос‑Айрес результат более сбалансирован: 55% не одобряют работу президента, 44% — одобряют.

Индекс гражданской поддержки снижается

Одним из ключевых показателей в отчёте является Индекс гражданской поддержки (IAC), который измеряет такие параметры, как честность чиновников и способность решать проблемы, по шкале от 1 до 10. В феврале индекс снижен и зафиксирован на уровне 4,1 пункта, а также находился на этой же отметке в октябре и ноябре прошлого года и ниже 4,4, зафиксированных в январе.

Политическая сегментация указывает на высокий уровень поляризации. Сторонники Милея дают почти максимальную оценку — 7,7 балла, тогда как сегменты перонизма и левой политики едва достигают 1,3 и 1,1 соответственно. Партия PRO получает 5,3.

Считают ли аргентинцы политику Милея «необходимой, но болезненной»?

Что касается оценки политики правительства, 55% респондентов высказались против, а 40% — в поддержку его мер.

Отвечая на фразу «политика необходима, даже если она болезненна в краткосрочной перспективе», 42% аргентинцев выразили согласие (объединяя «очень» и «скорее»), в то время как 55% — несогласие («мало» или «совсем нет»).

Похожий вопрос — относится ли общество к требуемым усилиям как к «жертве, которая окупится в будущем», — дал схожие результаты: 42% согласны, а 40% не одобряют такую формулировку. Восприятие «полезного жертвенного усилия» почти единогласно принимается ядерным лагерем власти (98% согласны среди сторонников Милея), но встречает сильное сопротивление у оппозиции и вялую поддержку у независимых, где данную идею одобряют лишь 25%.