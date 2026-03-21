Сийярто назвал срок снятия Украиной нефтяной блокады Венгрии

Дата публикации: 21.03.2026
ФОТО: Global Look Press

Сийярто: Украина снимет нефтяную блокаду Венгрии на следующий день после выборов.

Украина снимет нефтяную блокаду Венгрии на следующий день после проведения выборов в парламент республики, победу на которых одержит правящая партия «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Уверенность в этом выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, деньги у Киева закончатся раньше, чем нефть у Венгрии, и поэтому украинской стороне придется возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

«Деньги у украинцев закончатся гораздо раньше, чем у нас закончится нефть. Поэтому после победы [Фидес] на выборах они будут вынуждены вновь запустить трубопровод "Дружба", и поставки по нему возобновятся вечером 13 апреля», — сказал он, выступая на международной Конференции консервативных политических действий (The Conservative Political Action Conference, CPAC).

19 марта Венгрия и Словакия заблокировали решение Европейского союза (ЕС) о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Как утверждается в коммюнике по итогам саммита ЕС, Европейский совет вернется к этому вопросу на следующем заседании.

#выборы #Украина #санкции #Россия #политика #Венгрия
