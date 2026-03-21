The Washington Post: российские спецслужбы предлагали инсценировать покушение на Виктора Орбана, чтобы поднять его рейтинг перед выборами.

Российская Служба внешней разведки (СВР) предлагала рассмотреть возможность инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для того, чтобы поднять его рейтинг перед апрельскими выборами. Соответствующая информация содержится во внутреннем отчете СВР, который получили европейские спецслужбы, пишет The Washington Post, цитирует "Медуза".

В подготовленном для руководства СВР документе, сообщает издание, в частности говорится, что сотрудники спецслужбы предложили «фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании», сместив фокус «из рациональной сферы социально-экономических вопросов в эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность и стабильность, а также защита политической системы».

На каком уровне руководства обсуждался этот план, неизвестно, пишет WP. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу издания о комментариях лишь заявил, что речь идет об «очередном примере дезинформации».

Никакой информации о попытках «покушения» на Орбана не поступало, подчеркивает The Washington Post, однако сам факт того, подобные сценарии рассматривались, показывает, какую ценность имеет для России действующий премьер Венгрии.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. По данным опросов общественного мнения, партия «Фидес» Виктора Орбана уступает по популярности оппозиционной партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра.

Financial Times в марте сообщала Кремль начал информационную кампанию, чтобы помочь Орбану на выборах. План кампании, которую, по данным FT, одобрила администрация российского президента, предполагает продвижение в соцсетях образа Орбана как «сильного лидера с друзьями по всему миру» и «информационные атаки» на Мадьяра и его партию, которую предлагается представлять как «игрушку ЕС». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию Financial Times «фейком», а посольство России в Будапеште подчеркнуло, что РФ не вмешивается в предвыборную кампанию в Венгрии.