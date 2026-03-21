Euractiv: отказ Киева пустить инспекцию на «Дружбу» ЕС не обнадежил.

Отказ Киева разрешить допуск на нефтепровод «Дружба» для инспекции «совсем не обнадеживает» Евросоюз (ЕС). Так отреагировал неназванный европейский дипломат на решение украинских властей, передает портал Euractiv.

Пессимизм ЕС не смогло смягчить даже то, что Киев «предоставил хорошие объяснения» относительно сложностей с ремонтом трубопровода.

«ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование», — указали в совместном заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Коста 17 марта.