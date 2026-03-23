Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Союзники США предупредили Трампа о катастрофе

Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
ФОТО: Youtube

Bloomberg: союзники убедили Трампа отменить дедлайн по Ормузскому проливу.

Союзники США убедили главу Белого дома Дональда Трампа отказаться от дедлайна, который он поставил Ирану в вопросе о разблокировке Ормузского пролива. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, после того как Вашингтон пригрозил уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана, ему пришлось столкнуться с реакцией союзников. Последние объяснили Трампу, что нанесение такого ущерба приведет к краху этого ближневосточного государства, что в свою очередь обернется катастрофическими последствиями. После этого президент США заявил, что дает Тегерану пятидневную отсрочку в связи с тем, что последний якобы вступил с американцами в переговоры. Однако власти Ирана сразу же опровергли эти утверждения главы Белого дома.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке после заявлений президента США Дональда Трампа о якобы идущих переговорах. Корпус стражей исламской революции заявил, что реплики президента Соединенных Штатов следует расценивать как психологическую операцию.

Читайте нас также:
#Иран #США #энергетика #безопасность #дипломатия #переговоры #белый дом #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео