В Берлине 90-летняя пенсионерка выиграла в лотерее 1,5 млн евро. Женщина регулярно участвовала в лотерее с 2019 года. Сейчас она получила максимальный приз из возможных в социальной лотерее. Из фонда этого розыгрыша не только выплачивают призы, но и финансируют социальные проекты в Германии - для пенсионеров, беженцев и людей с ограниченными возможностями.

К примеру, за прошлые годы около 70 млн евро было распределено на 400 социальных проектов по всей Германии, сообщает rbb. Немецкие СМИ назвали ее победу "сенсацией" - пенсионерка узнала о выигрыше после своего 90-го дня рождения.