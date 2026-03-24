Турция принципиально настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы полны решимости сохранить нашу страну за пределами этого огненного кольца. Мы решительно не хотим, чтобы война превратилась в войну на истощение между странами региона», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что в условиях войны на Ближнем Востоке Турция намерена принимать суверенные решения, руководствуясь собственными интересами. По его словам, стороны конфликта прибегают к хитростям в попытках втянуть в него другие страны, однако Анкара успешно обходит эти «ловушки».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность вступления в войну с Ираном. Как утверждается, страны Персидского залива «теряют терпение» из-за иранских атак на объекты инфраструктуры.