Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эрдоган высказался о вступлении Турции в войну с Ираном

Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эрдоган высказался о вступлении Турции в войну с Ираном
ФОТО: Global Look Press

Эрдоган: Турция настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

Турция принципиально настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы полны решимости сохранить нашу страну за пределами этого огненного кольца. Мы решительно не хотим, чтобы война превратилась в войну на истощение между странами региона», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что в условиях войны на Ближнем Востоке Турция намерена принимать суверенные решения, руководствуясь собственными интересами. По его словам, стороны конфликта прибегают к хитростям в попытках втянуть в него другие страны, однако Анкара успешно обходит эти «ловушки».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность вступления в войну с Ираном. Как утверждается, страны Персидского залива «теряют терпение» из-за иранских атак на объекты инфраструктуры.

#Иран #ближний восток #война #Турция #Эрдоган #Саудовская Аравия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео