Законопроект о постоянном запрете на поставки российской нефти в Евросоюз отложен, в первую очередт в связи с ростом цен на топливо, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Еврокомиссия отложила представление долгожданного предложения о постоянном запрете на импорт российской нефти.

Дело в том, что война на Ближнем Востоке продолжает вызывать потрясения на энергетическом рынке, удерживая цену за баррель Brent выше 100 долларов. Нельзя забывать и о напряжённом противостоянии с Венгрией и Словакией (двумя странами-членами ЕС, которые всё ещё покупают российскую нефть) вокруг советского трубопровода "Дружба".

Законопроект, часть дорожной карты REPowerEU, предварительно планировалось представить 15 апреля, но теперь это мероприятие исключено из календаря.

"Не могу назвать новую дату, - заявила во вторник Анна-Кайса Итконен, представитель Комиссии по энергетике.- Могу лишь заверить вас в том, что мы по-прежнему намерены внести это предложение".

На отсрочку повлияли американо-израильские удары по Ирану, нарушив работу энергетических рынков и приведя к блокаде Ормузского пролива - жизненно важной артерии, по которой до сих пор ежедневно перевозилась 1/5 мировой нефти и сжиженного природного газа.

В понедельник президент США приветствовал "продуктивные переговоры" с Ираном о прекращении войны. И хотя это заявление было немедленно оспорено Тегераном, слова Трампа привели к снижению цены на нефть марки Brent со 112 до 102 долларов за баррель.

Пытаясь успокоить взволнованные рынки, США ослабили санкции против российской нефти, что вызвало возмущение и недовольство европейцев.

При этом в Еврокомиссии настаивают на том, что изменение сроков не означает изменения политики: "Предложение будет сделано", - уточнила Итконен.

Процитировав слова Урсулы фон дер Ляйен, пресс-секретарь Еврокомиссии предупредила, что возвращение к российскому ископаемому топливу после окончания войны в Украине станет "стратегической ошибкой".

Венгерско-словацкая оппозиция

Ранее ЕС запретил поставки российской нефти в рамках режима санкций, который необходимо обновлять каждые шесть месяцев на единогласной основе. Венгрия и Словакия пользуются бессрочным исключением из этих санкций, что позволяет им продолжать закупки.

Отложенный законопроект рассматривается как энергетический, а не внешнеполитический, поэтому для его утверждения требуется лишь квалифицированное большинство. Брюссель считает, что постоянный запрет предотвратит вето в будущем и закроет оставшиеся лазейки.

В рамках программы REPowerEU Евросоюз уже запретил импорт российского "голубого топлива": сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2026 года и трубопроводного газа до осени 2027-го.

Венгрия и Словакия подали судебные иски против запрета на газ и пригрозили сделать то же самое, если Брюссель будет продвигать предложение по нефти.

Две страны, не имеющие выхода к морю, в настоящее время вовлечены в ожесточённый спор с Украиной вокруг трубопровода "Дружба", по которому дешёвая российская нефть транспортируется через украинскую территорию в Центральную Европу.

Киев утверждает, что инфраструктура была серьезно повреждена Россией в конце января и должна быть восстановлена для возобновления транзита. Но Будапешт и Братислава оспаривают этот аргумент, утверждая, что трубопровод закрыт по "политическим причинам" в преддверии выборов в Венгрии 12 апреля.