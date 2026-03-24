Упавший в Литве дрон все же был украинским

Дата публикации: 24.03.2026
LETA
Изображение к статье: Упавший в Литве дрон все же был украинским
ФОТО: Youtube

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила, что беспилотник, упавший более суток назад в Варенском районе, был украинским и предназначался для атаки на цель на территории России.

"Дрон, пересекший наше воздушное пространство и залетевший в Варенский район, был украинским дроном. Он связан с операцией, которую украинцы проводили в ту ночь против России", - сказала премьер журналистам во вторник после заседания Комиссии по национальной безопасности.

"Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был сбившийся с курса дрон", - добавила она.

Ругинене прокомментировала инцидент после того, как в понедельник утром на озеро Лависас в Варенском районе упал беспилотник, вошедший в воздушное пространство Литвы. Армейские радары объект не зафиксировали.

По данным системы обороны, украинский дрон мог сбиться с пути из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"На ситуацию отреагировали незамедлительно, сработали все предусмотренные процедуры, территория была оцеплена, на месте происшествия работали ответственные службы совместно с армией", - сказала премьер.

Она призвала не спекулировать на теме типа объекта, отметив, что точный ответ даст расследование.

"В публичном пространстве уже появляются предположения, мог ли это быть дрон типа "Шахед" или иной объект, однако пока такие предположения не подтверждены, поэтому спекулировать было бы безответственно", - указала Ругинене.

"Я также очень прошу общественность не распространять непроверенную информацию и кадры, а немедленно передавать их соответствующим службам. (...) Службы активно действуют согласно установленным алгоритмам, но в этом процессе и гражданское общество играет важную роль, оперативно передавая информацию", - добавила глава правительства.

Ругинене подчеркнула, что это не локальный инцидент, а "часть более широкой реальности в сфере безопасности", где российская агрессия против Украины создает дополнительные риски для региона и затрудняет прогнозирование подобных происшествий.

"Поэтому государство последовательно укрепляет мощности противовоздушной обороны, обнаружения и реагирования, и будет укреплять их дальше - быстрее, точнее и с еще большим вниманием к предотвращению таких угроз", - заявила она.

Как ранее сообщало агентство BNS, в прошлом году в Литву дважды залетали российские дроны "Гербера", один из которых нес взрывчатку. Было установлено, что эти беспилотники были направлены на Украину, но попали в Литву случайно после того, как украинские средства РЭБ нарушили их курс.

