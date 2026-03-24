Власти городов Московской области отказались разрешить сторонникам политика Бориса Надеждина проводить митинги за свободу интернета и против блокировки мессенджеров, сообщил сам Надеждин, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Надеждин рассказал, что он и его сторонники подали заявки на проведение митингов в пяти крупнейших городах Московской области — Красногорске, Химках, Долгопрудном, Мытищах и Королёве. Акции планировалось провести 29 марта, однако все города отклонили заявки.

"Во всех городах Московской области отказано в проведении митингов против блокировки интернета и мессенджеров. Все ответы одинаковые и выглядят как насмешка. Вам не разрешено из-за "Covid"," — заявил Надеждин. В качестве примера он опубликовал ответ администрации городского округа Мытищи, где указано, что в Московской области до сих пор действует распоряжение губернатора от 12 марта 2020 года, запрещающее массовые мероприятия из-за распространения коронавируса.

"Посмотрите официальные каналы местных администраций и отделений "Единой России" — они полны фотографий массовых мероприятий. Праздники, концерты, встречи с депутатами, выездные заседания и митинги проходят в том же режиме, что и до пандемии", — отметил Надеждин.

15 марта в Перми планировался митинг против блокировки интернета. Городская администрация сначала согласовала акцию, однако за два часа до её начала разрешение отозвала, сославшись на "возможную чрезвычайную ситуацию". Недалеко от места проведения акции были задержаны два человека. Одному из них, 80-летнему активисту Виктору Гилину, назначен штраф в 20 000 рублей, и он признан виновным в организации несогласованной акции.

В Москве активисты Telegram-канала "Алый лебедь" подали заявку на проведение митинга против блокировки интернета, однако власти отказались её согласовать, сославшись на "эпидемиологическую ситуацию".